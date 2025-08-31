واشنطن بوست تكشف خطط إدارة ترامب الجديدة لتفريغ غزة من سكانها

قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشركاءها الدوليين يناقشون مقترحات لبناء «ريفييرا الشرق الأوسط» على أنقاض غزة.

وأضافت الصحفية في تقرير، اليوم الأحد، أن المقترحات تشمل فرض سيطرة أمريكية على القطاع، ودفع أموال للفلسطينيين مقابل تهجيرهم.

وذكرت أن الخطة التي يتم تداولها داخل إدارة ترامب لما بعد الحرب بشأن غزة، تتضمن إعادة توطين «طوعية» لسكان القطاع بالكامل.

ولفتت إلى أن إدارة ترامب ستنشئ صندوقا ائتمانيا لتوطين سكان غزة بالخارج والداخل، كما تخطط لنقل بعض السكان لمناطق مؤمنة داخل القطاع.

وأفادت بأن إدارة ترامب تريد تحويل غزة إلى منتجع سياحي ومركز تصنيع وتكنولوجيا عالية التقنية، تحت وصاية أمريكية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

والأربعاء الماضي، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعاً في البيت الأبيض لمناقشة خطة ما بعد الحرب في غزة، شارك فيه صهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إضافة إلى المسئول الإسرائيلي رون دريمر الذي حضر بشكل غير متوقع.

وأشار تقرير لموقع «أكسيوس» إلى أن الاجتماع استمر أكثر من ساعة بحضور نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وعدد من كبار المسئولين في إدارة ترامب.

وخلال اللقاء، عرض كوشنر وبلير أفكاراً سبق أن ناقشاها مع مسئولين أمريكيين، تتعلق بكيفية إدارة غزة وتهيئة بيئة للاستثمار وإعادة الإعمار، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يطرحانها مباشرة على ترامب.

ووفق «أكسيوس»، استدعى ترامب في نهاية الاجتماع دريمر الذي كان موجوداً أصلاً في البيت الأبيض لتقديم الخطة العملياتية الإسرائيلية بشأن احتلال مدينة غزة، وبدء موجة مساعدات إنسانية أثناء العملية العسكرية.

وأكد مصدر مطلع أن ترامب أراد سماع وجهة النظر الإسرائيلية مباشرة، ومعرفة احتياجاتها وخطوطها الحمراء في مرحلة «اليوم التالي».