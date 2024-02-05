البنك الأهلي يؤكد ضم نجم الزمالك بصفة نهائية

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن ناديه نجح في ضم أسامة فيصل مهاجم الزمالك المُعار من القلعة البيضاء، وتحويل إعارته إلى بيع نهائي.

وكان الزمالك قد أعار فيصل لمدة موسمين، قبل بداية الموسم الماضي، لكن البنك الأهلي طلب ضم اللاعب بشكل نهائي ليصبح ضمن صفوف الفريق بعد شراء عقده.

وكانت هناك رغبة لدى بعض مسؤولي الزمالك في إعادة فيصل مستقبلاً للقلعة البيضاء، لكن التعاقد مع 8 لاعبين جدد وعدم وجود أماكن شاغرة في قائمة الفريق دفع النادي للاستغناء عن خدمات اللاعب بصفة نهائية.

ويضم هجوم الزمالك حالياً في مركز رأس الحربة الصريح، 3 لاعبين فقط، وهو البنيني سامسون أكينيولا والتونسي سيف الدين الجزيري، وناصر منسي.