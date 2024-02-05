وزير الدفاع الفلبيني يتعهد بحماية أراضي البلاد وسط تهديدات بالانفصال

تعهد وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو (الابن)، اليوم الاثنين، بحماية أراضي البلاد بعدما هدد الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، بفصل مسقط رأسه جزيرة مينداناو، عن بقية الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال تيودورو، في بيان موجز: "إن مهمة وزارة الدفاع الوطني هي ضمان سيادة الدولة وسلامة الأراضي الوطنية على النحو المنصوص عليه في الدستور"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف تيودورو: "سننفذ هذه المهمة بصرامة سواء في الخارج أو في الداخل".

وتيودورو هو أحدث مسئول في حكومة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس (الابن) يرد على تحذيرات دوتيرتي في الأسبوع الماضي من أن مينداناو ستصبح مستقلة إذا واصل ماركوس خططه لتعديل دستور عام 1987.

وقال مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو آنو، أمس الأحد، إن الحكومة الفلبينية "لن تتردد في استخدام سلطتها وقواتها لقمع ووقف أي محاولات لقطع أوصال الجمهورية".

ودعم الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس (الابن) الجهود الرامية إلى مراجعة الأحكام الاقتصادية لدستور عام 1987 لتحفيز الاقتصاد، لكن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي البالغ من العمر 78 عاما اتهمه بالسعي لتعديل الدستور لإطالة أمد بقائه في منصبه الذي يقتصر حاليا على فترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات.