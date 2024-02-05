اشتية: معبر رفح شأن مصري فلسطيني وسنعيد فتحه إذا أغلقته إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت حتى الآن، ما يقارب من 100 ألف شهيد ومفقود وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، مجلس الأمن وأعضاءه بالعمل على وقف الإبادة الجماعية، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان.

وتابع: «الطفلة هند رجب، البالغة من العمر 6 سنوات، استشهد من معها في السيارة منذ 7 أيام، ولازالت بين جثامين الشهداء، كما أن سيارة الإسعاف التي توجهت لإنقاذها لم تعد ولم يعد طاقمها من منطقة تل الهوى»، مناشدًا الصليب الأحمر تكرار محاولة إنقاذهم والكشف عن مصيرهم.

وأشار إلى أن «إسرائيل تحاول نقل معبر رفح إلى مكان آخر»، مؤكدًا أن «معبر رفح بوابة الحدود الفلسطينية المصرية، وهو شأن مصري فلسطيني».

وأضاف: «لدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر، حتى وإن قامت إسرائيل باستبداله، سيبقى شأن مصري فلسطيني وسنعيد فتحه إذا أغلقته إسرائيل».

وأعرب عن ترحيبه بالتطور المهم الخاص باعتبار عدد من المستوطنين إرهابيين في الولايات المتحدة، متمنيًا أن تحذو جميع الدول هذا المنحى.

ولفت إلى أن «المطلوب هو فرض عقوبات، ليس فقط على عدد بسيط من المستوطنين، بل على المشروع الاستيطاني برمته، ومقاطعة البضائع الاستيطانية، والطلب من المستوطنين من ذوي الجنسيات المزدوجة مغادرة المستوطنات؛ لأن وجودهم غير قانوني وغير شرعي».