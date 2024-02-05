دقيقة حداد على روح الدكتور علاء عبدالعزيز في حفل توقيع كتاب «المسرح التنموي»

أقام أمس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفل توقيع لأحدث إصدارات المركز "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" تأليف الدكتورة راندا رزق، تقديم الدكتور أحمد زايد، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

بدأ الحفل بدعوة الفنان إيهاب فهمي؛ للوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علاء عبد العزيز، أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذي وافته المنية صباح أمس، ثم عزف الفنان محمد يحيى (أحد فناني الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية) مقطوعة موسيقية على آلة العود.

أعقبها حديث الدكتور إبراهيم الكرداني الذي أشاد بإصدار "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" والدكتورة راندا رزق؛ معبرا عن سعادته بحضوره هذا الحفل خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ٥٥، والذي استقطب هذا العدد الكبير والملفت للأنظار من كل الأعمار والجنسيات والفئات.

وتحدثت الدكتورة راندا رزق؛ عن كيفية تأليف هذا الكتاب من خلال رحلة عملية متخصصة في مجال تنمية الفن والثقافة والمسرح والتجربة الواقعية لتمكين المرأة.

كما تحدث الفنان إيهاب فهمي قائلا: في إطار الدور الرئيسي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية القائم على التوثيق وحفظ التراث في مجالات المركز الثلاثة، كان لابد من إصدار المركز لهذا الكتاب، والذي يعتبر نتاج لمؤلفته التي تعمل في صمت بجهد حقيقي وفعال في ملفات متعددة لصالح هذا الوطن، لذلك كان إصراري على أن يكون أول إصدار للمركز بعد أن تشرفت بإدارته الدكتورة راندا رزق؛ خاصة في ضوء محتوى الإصدار المعبر بحق عن انعكاس المسرح والفن للواقع.

وأشار إلى أهمية تصديق القول بالفعل من أجل تنمية القدرات والوصول لمجتمع أفضل، وعلينا أن نفتخر جميعا بهذا الإصدار للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.