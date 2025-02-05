صلاح يغيب عن المرشحين لجائزة لاعب شهر يناير في البريميرليج

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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب خلال شهر يناير لعام 2025، والتي شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، رغم تصدره لسباق هدافي البريميرليج في الموسم الحالي.

وشهدت قائمة المرشحين، تواجد 6 لاعبين وهم ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، أماد ديالو (مانشستر يونايتد)، بريان ميبيومو (برينتفورد)، جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، جاستن كلويفرت (بورنموث).

جدير بالذكر أن ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، هو الفائز بجائزة لاعب الشهر الماضي في الدوري الإنجليزي.