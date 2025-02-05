قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ قطاع الرقمنة هو المستقبل الحقيقي للشباب والقوى البشرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هناك ثورة معلوماتية حدثت على مستوى العالم بمجرد الإعلان عن تطبيق جديد للذكاء الاصطناعي وكان له تداعيات على البورصة في كل أنحاء العالم (في إشارة إلى تطبيق ديب سيك الصيني).

وشدد على أن مستقبل مصر في هذا القطاع، موضحًا أن شاهده خلال جولته التفقدية بمدينة المعرفة شيء مبشر ويدعو إلى التفاؤل.

ولفت إلى أن هؤلاء الشباب تخرج من جامعات عادية وليس خاصة أو أجنبية، وتم تأهيله بدورات مكثفة، تمكنهم من الالتحاق بالعمل بشركات موجودة في مصر، وتصل رواتبهم إلى 50 ألف جنيه.

وذكر أن مصر لديها فرصة هائلة في هذا القطاع، مشددا على ضرورة تشجيع الشباب على الإقدام على هذا القطاع.



