 رامافوسا يهاتف ماسك بعد تهديد ترامب بقطع التمويل عن جنوب أفريقيا - بوابة الشروق
الأربعاء 5 فبراير 2025 5:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رامافوسا يهاتف ماسك بعد تهديد ترامب بقطع التمويل عن جنوب أفريقيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 5:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 5:33 م

أجرى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا محادثة هاتفية مع مستشار الرئيس الأمريكي "صاحب النفوذ" الملياردير إيلون ماسك، بعد يوم من تعهد الرئيس الأمريكي الجديد بتقليص التمويل لجنوب أفريقيا بسبب قانون مصادرة الأراضي.

وأوضح فينسنت ماجوينيا المتحدث باسم رامافوسا اليوم الأربعاء، أن المحادثة مع ماسك كانت "منطقية"، لأن رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا، والذي يدير شركتي تسلا وسبايس إكس، أجرى من قبل مناقشات متعلقة بالاستثمارات مع رامافوسا، وهو حليف لترامب.

ويثير قانون الأراضي، الذي وقع عليه رامافوسا الشهر الماضي، الجدل لأنه يمنح الحكومة مجالا لنزع ملكية الأراضي من الأطراف الخاصة.


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