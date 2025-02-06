القناة الإسرائيلية الـ12: 3 مناطق أخرى يفكر ترامب فى نقل الفلسطينيين إليها

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كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن ثلاث مناطق أخرى يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سكان قطاع غزة إليها.

وأوضحت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب يفكر في خطة بديلة لمصر والأردن لنقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إليها، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت القناة أن "أرض الصومال" و"بونتلاند"، ومعهما "المغرب" هي الأماكن المرشحة لاستقبال الفلسطينيين الذين ترغب الإدارة الأمريكية في نقلهم إليها، وأن ما قاله الرئيس ترامب بشأن تهجير سكان غزة ليست تصريحات بل خطط مسبقة.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن البيت الأبيض يخطط لتهجير سكان غزة إلى مناطق "أرض الصومال وبونتلاند ودولة المغرب"، وبأن "أرض الصومال وبونتلاند" هما إقليمان داخل دولة الصومال غير معترف بهما دوليا كدولتين مستقلتين.