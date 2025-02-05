ترامب: الجميع يحبون مقترحي بشأن غزة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "الجميع يحبون" مقترحه المتعلق بسيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير سكان القطاع، وذلك رغم التنديدات الدولية والعربية.

وأضاف ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض رداً على سؤال بشأن ردود الفعل على فكرته إن "الجميع يحبّونها"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومساء أمس، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.

ولاقت خطط ترامب إشادة وامتنانا واسعين على المستوى السياسي بإسرائيل.

فيما صدرت في المقابل ردود فعل واسعة رافضة له بشدة من قبل الرئاسة والفصائل الفلسطينية، ودول ومنظمات إقليمية ودولية.