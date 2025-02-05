هبوط الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق

هبطت قيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، إلى 850 ألف ريال مقابل الدولار، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف حملة "الضغط القصوى" على إيران .

ويدعو أمر ترامب، الذي وقعه مساء أمس الثلاثاء، إلى وقف صادرات النفط الإيرانية، والسعي إلى "إعادة فرض" عقوبات الأمم المتحدة على إيران. إلا أنه أشار أيضا إلى عدم رغبته في فرض تلك العقوبات، وإلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أشادت فيه وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بتحركات ترامب لتجميد الإنفاق على المساعدات الخارجية وإصلاح - أو حتى إنهاء عمل - الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويبدو أن المسؤولين الإيرانيين يشيرون إلى أنهم ينتظرون رسالة من ترامب بشأن ما إذا كان يريد التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني سريع التطور.