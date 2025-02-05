تأهل فرق المبادرات المجتمعية والطالب المثاليين بجامعة كفر الشيخ للتصفيات النهائية بمسابقة إبداع 13

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تأهل فريق الجامعة المشارك في مسابقة إبداع 13، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية.

وتأهل الطالب أحمد رشدي الصردي إبراهيم بكلية الحقوق، والطالبة يوستينا يوسف منير يوسف في التصفيات النهائية في مجال مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، وتأهل فريقي الجامعة في مجال المبادرات المجتمعية في التصفيات النهائية بالمبادرة الأولى بعنوان "مُهدر.. مُزهر" والذي يضم كل من الطالب محمود خالد عبد العزيز بكلية الهندسة، والطالبة مريم هاني بديع بكلية العلوم، والطالب هشام حمدي أبو سعدة بكلية الذكاء الاصطناعي، والطالب عبد الغني ضياء عبد الغني كلية الهندسة، والطالبة مريم عادل محمود بكلية الزراعة، وجاءت المبادرة الثانية بعنوان «إعرف بلدك وخاف عليها»، وتضم الطالبة خلود صلاح طه كلية الحقوق، والطالبة أسماء رفعت كمال كلية الطب البيطري، والطالبة شهد عصام عبد العزيز كلية الصيدلة، والطالبة حنين السيد عبدالمنصف كلية التربية النوعية.

وجاءت مشاركة جامعة كفر الشيخ فى مسابقة إبداع 13 تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة طلبة الجامعة في تلك المسابقات تلعب دوراً فعالاً في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.

وشدد على دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء الإنسان المصري.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص جامعة كفر الشيخ على اكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، وأن الجامعة تسعى دائما إلى التميز في العديد من المجالات، وتولي اهتماما خاصا بالجانب الإبداعي للطلاب بمختلف الأنشطة وتساندهم دائما في خطواتهم، مشيرا إلى أن مصر لديها ذخيرة كبيرة من الشباب المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات.