وفاة وزير خارجية ألمانيا الأسبق «كينكل»

توفى وزير الخارجية الألماني الأسبق، كلاوس كينكل، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 82 عاما، حسبما أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى بيانات أسرة كينكل، وستجرى مراسم الدفن في إطار ضيق، بحسب وصية كينكل.

وبدأ كينكل مسيرته المهنية عقب إتمام دراسة الحقوق كموظف في وزارة الداخلية الألمانية. وفي عام 1979 أصبح كينكل أول مدني يترأس وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي).

وشغل عام 1982 منصب وكيل وزارة العدل، وشارك خلال شغله لهذه الوظيفة في صياغة ميثاق إعادة توحيد شطري ألمانيا عقب سقوط سور برلين.

وتولى عام 1991 منصب وزير العدل، ثم انضم إلى الحزب الديمقراطي الحر، والذي تولى رئاسته خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 1995.

وأصبح وزيرا للخارجية خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 1998، ونائبا للمستشار الألماني هيلموت كول خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 1998.

وحتى عام 2002 ظل كينكل عضوا في البرلمان الألماني (بوندستاج)، ثم عمل بعد ذلك محاميا وتولى رئاسة مؤسسة "دويتشه تيلكوم"، وعاش كينكل في الآونة الأخيرة في مدينة سانت أوجوستين بالقرب من بون.