إصابة سبعة جنود إثر تحطم زورق عسكري في السويد

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أعلن الجيش السويدي إصابة سبعة جنود، اليوم الثلاثاء، عندما اصطدم زورق عسكري برصيف المرسى خلال تدريبات عسكرية في أرخبيل ستوكهولم.

ونقل اثنان من المصابين بمروحية إلى مستشفى بعد تعرضهما لإصابات في الرأس، لا تمثل تهديدًا لحياتهم.

وقال الجيش، إن قوات خفر السواحل نقلت الجنود الخمسة الآخرين الذين تعرضوا لجروح أقل خطورة إلى البر الرئيسي، قبل نقلهم إلى أحد المستشفيات.

وكان على متن القارب ما مجموعة 18 شخصًا.

وذكرت شبكة (إس في تي) السويدية أنه جاري التحقيق في سبب الحادث.

وقال سكان جزيرة لادنا شرق العاصمة ستوكهولم، حيث وقع الحادث، إن الطقس كان عاصفًا للغاية.