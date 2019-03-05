محكمة أمريكية ترفض طلب إعادة منضمة لتنظيم داعش إلى الولايات المتحدة

رفضت محكمة فيدرالية أمريكية، أمس الاثنين، الطلب المقدم من والد هدى المثنى - التى انضمت إلى تنظيم "داعش" - بضرورة اصدار أمر عاجل بعودتها إلى الولايات المتحدة، بعد أعوام من مغادرتها للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن تشارلز سويفت المحامي الموكل بالدفاع عن هدى المثنى أكد أمام المحكمة، المنعقدة بضاحية كولومبيا، أن هناك خطرا يتهدد المدعية من خلال استمرار تواجدها في مخيم للاجئين في سوريا، حيث تقيم مع طفلها البالغ من العمر 18 شهرا.

ورفض فريق المحامين عن الحكومة الأمريكية هذا الدفع بوصفه "مجرد سلسلة من التكهنات، حيث إنه لايمكن الجزم بشكل واضح بطبيعة الظروف القائمة داخل مخيم اللاجئين الذى تقيم به المدعية، فضلا عن انها لم تعد مواطنة أمريكية".

وكان والد المدعية رفع دعوى أمام القضاء الأمريكى لإعادة ابنته إلى الولايات المتحدة لوجود خطر على حياتها، غير أن الرئيس الأمريكي تعهد بعدم إعادتها مرة أخرى إلى الأراضي الأمريكية، فيما أكد وزير خارجيته مايك بومبيو أيضا أن هدى المثنى فقدت الجنسية الأمريكية.