مساعدة فرنسية لمنظمات تؤمن الدعم لسكان طرابلس اللبنانية وجوارها

أعلنت سفيرة فرنسا في لبنان آن جريو، في بيان اليوم الجمعة، عن تقديم بلادها مساعدة بقيمة 1ر1مليون يورو لمنظمات تؤمن المساعدة لسكان طرابلس وجوارها، وهبة للقطاع الصحي،وتوقيع اتفاقية مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف )لدعم إعادة تأهيل مستشفى الكرنتينا الحكومي .



وأعلنت السفيرة جريو عن مساعدة استثنائية في الأيام المقبلة،سوف يتم تقديمها " بقيمة 1ر1مليون يورو إلى منظمات تؤمن مساعدة مباشرة لسكان طرابلس وجوارها، لا سيما في عكار، في مجالي المساعدة الغذائية والصحية".



وأضافت "في الأيام القليلة المقبلة، ستقدم فرنسا هبة جديدة وهي كناية عن معدات طبية أساسية من أجل مكافحة جائحة كورونا"، مشيرةً إلى أن من شأن هذه المعدات أن تدعم " مستشفيات لبنانية ومراكز رعاية صحية أولية ومنظمات مشاركة في هذه الاستجابة الطارئة للأزمة، مثل الصليب الأحمر اللبناني".



وأشارت إلى استمرار بلادها "في إعادة بناء بيروت، وسأوقع يوم الإثنين الواقع 8 آذار/مارس إتفاقية مع اليونيسيف لدعم إعادة تأهيل مستشفى الكرنتينا الحكومي الذي تضرر بشكل كبير من جراء انفجار مرفأ بيروت".



وقالت إن بلادها وفية، و" عزمها ثابت وراسخ. فهي كانت وما زالت وستبقى دوما هنا، إلى جانبكم. فليكن هذا الثبات، في هذه المرحلة الصعبة، بارقة أمل، ولو أنه لا يحل مكان الإصلاحات الضرورية للتغيير التي تنتظرونها. غير أنه دليل تعلقنا بكم الذي لا يتزعزع".