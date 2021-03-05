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بابا الفاتيكان: على الجميع إعلاء مصلحة العراق والبعد عن العنف

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 3:53 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 3:53 م
قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، إن العراقيين مطالبون بإنهاء خلافاتهم من أجل التعايش في سلام، موضحًا أن التنوع في العراق مورد ثمين يجب الحفاظ عليه لإنهاء الخلافات.

وأضاف البابا، في كلمة له خلال زيارته الرسمية بقصر بغداد، أن يجب أن يجيد العراق إعادة البناء ليتمكن الجميع من العيش بكرامة، ذاكرًا أنه لا بد من إفساح المجال لكل من يدعو إلى تحقيق المصالحة.

ودعا السياسة في العراق إلى تعزيز روح التضامن والسلام، قائلًا: «فلتسقط الأسلحة ولنضع حدًا لاستخدامها هنا وفي كل العالم.. كفى عنفًا».

وأكد أنه على الجميع إعلاء مصلحة العراق والبعد عن العنف، إذ أن التعددية الدينية والحزبية تسهم في ازدهار العراق،
متوجهًا بالشكر للمنظمات الدولية التي تساعد العراق في إعادة الإعمار.

ووصل بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، ظهر اليوم الجمعة، إلى العاصمة بغداد، خلال زيارة تاريخية غير مسبوقة تستمر ثلاثة أيام، في مساع إلى تعزيز التواصل مع المسلمين، وتضامنًا مع إحدى أقدم المجموعات المسيحية في المنطقة.

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