 البحث عن تماسيح «هربت» من مزرعة فى جنوب إفريقيا - بوابة الشروق
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البحث عن تماسيح «هربت» من مزرعة فى جنوب إفريقيا

تمساح
تمساح

نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 4:21 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 4:21 م

تمكن عدد غير معلوم من التماسيح من الفرار من مزرعة فى جنوب إفريقيا إلى نهر بريد فى كيب الغربى، وحثت السلطات الناس للبحث عن التماسيح شبه البالغة (متوسطة الحجم)، حسبما أفادت شبكة «تايمز لايف» من جنوب إفريقيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية فى ويسترن كيب، جيمس برنت ستيان: «تم نصب الفخاخ فى النهر، وإن حماية البيئة والشرطة وملاك الأراضى فى المنطقة سيقومون بدوريات ليلا»، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وأضاف ستيان: «تأكدنا من هروب عدد من التماسيح الصغيرة من مزرعة تربية تجارية فى بونييفال، تم استرجاع عشرين تمساحا، ولا يزال عدد غير معروف طليقا، على الأرجح هربوا إلى نهر بريد».
وأشار ستيان إلى «أن التماسيح متوسطة الحجم وليست فى سن التكاثر بعد (يبلغ طول التماسيح نحو 1.2 متر إلى 1.5 متر). إنها لا تشكل خطرا على الناس لأنها تعيش فى مزارع ومعتادة على التغذية المنتظمة ولا تصطاد الطعام».

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