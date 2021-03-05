نفى الفنان عبدالباسط حمودة، التعاون مع الفنان عمرو دياب في عمل غنائي مشترك «دويتو»، معلنًا تقديمه عملًا جديدًا مع الفنان حسين الجسمي، خلال الفترة المقبلة.

وأشاد خلال لقاء لبرنامج «ليلة خميس»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الخميس، بالأغنية التي جمعته بالفنانة دنيا سمير غانم «باب الحياة»، مشيرًا إلى أنها حققت نجاحات ساحقة.

ولفت إلى أنه تعاون مع العديد من الفنانين خلال مسيرته الفنية كأغنية «مفيش مستحيل» مع نيكول سابا، ليعلق الفنان سمير غانم: «عبدالباسط فتح باب الغناء الشعبي ولازال ملك الموال».

وأشار عبدالباسط، إلى أن فناني الغناء الشعبي كشفيق جلال ومحمد رشدي ومحمد قنديل وماهر العطار، من القلائل الذين غنوا لتقديم عمل هادف، رافضًا التعليق على مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وذكر أن المطرب الشعبي أحمد شيبة أحسنهم؛ بسبب حسن اختيار الكلمات، معقبًا على محمود الليثي: «بيغني بس فرحاوي، بيقدم أغانيه عشان يبسط ويرقص الناس».