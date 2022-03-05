أول صورة لأول قاضية على منصة محاكم مجلس الدولة

تنشر "الشروق"أول صورة لأول قاضية تظهر على منصة محاكم مجلس الدولة المستشارة رضوى حلمي أحمد، المستشار المساعد ب بهيئة المفوضين للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.

وبدأت منذ قليل جلسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ، بحضور قاضية على المنصة ممثلة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة وذلك للمرة الأولى التي تعتلي فيها سيدة منصة محاكم مجلس الدولة منذ إنشائه.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر في نوفمبر الماضي قراراً جمهوريا بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما أعلن المجلس مؤخراً عن حاجته لتعيين خريجات من دفعة 2021 بكليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بدرجة مندوب مساعد- أولى درجات السلك القضائي بالمجلس- ليفتح بذلك المجال أمام المرأة لتقلد ولاية القضاء بمجلس الدولة بعد سنوات عديدة من الرفض.

من هي أول قاضية تجلس على المنصة بمجلس الدولة؟

شهدت جلسة اليوم حضور المستشارة رضوى حلمي أحمد عبد الله كممثلة لهيئة مفوضي الدولة على المنصة، ويتمثل دور الهيئة في تحضير الطعون المنظورة أمام المحكمة وإعداد تقارير قضائية تتضمن رأيا قانونيا فيها سواء بالقبول أو الرفض ، وتعد هذه التقارير توصيات غير ملزمة للمحكمة، ولا تشهد جلسات محاكم مجلس الدولة في الغالب الأعم تحدث عضو هيئة مفوضي الدولة الحاضر فيها، إلا إذا طالبته المحكمة بإبداء رأيه القانوني في الطعن شفاهة خلال الجلسة ، أما ما عدا ذلك فيبرز دور الهيئة في إعداد التقارير المشار إليها.

رئيس مجلس الدولة يرحب بالمستشارة رضوى

وفي بداية الجلسة رحب المستشار محمد حسام الدين، بالمستشارة رضوى، قائلا إنه حدث تاريخي تعتلي فيه قاضية لأول مرة منصة محاكم المجلس شأنها في ذلك شأن زملائها من القضاة الرجال.