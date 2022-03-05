الكرملين: دول الناتو تدرك تماما عدم إمكانية مشاركتها مباشرة في أحداث أوكرانيا

قال "الكرملين"، إنه تم الحفاظ على قنوات حوار بين موسكو وواشنطن.

ونقلت وسائل إعلام عن الكرملين قوله إنه لا يمكن الحديث عن عزل روسيا، وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة وأوروبا ليستا كل العالم.

ولفت إلى أنّ أي حظر لتصدير نفط روسي للولايات المتحدة قد يؤدي إلى عدم استقرار أسواق الطاقة ويسبب عواقب خطيرة، مؤكّدًا أن دول حلف شمال الأطلسي الناتو تدرك تماما عدم إمكانية مشاركتها مباشرة في ما يحدث في أوكرانيا.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.

فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.