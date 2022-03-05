شل تشتري شحنة من نفط الأورال الروسي بخصومات قياسية

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اشترت شركة شل، ثاني أكبر شركة للنفط في أوروبا، شحنة لخام نفط الأورال الروسي الشهير، بخصومات قياسية، ما يعزز قرار الشركة بمواصلة شراء إمدادات النفط من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أمس الجمعة، دفعت الشركة سعرا يقل بحوالي 50ر28 دولار للبرميل عن سعر "برنت المؤرخ"، وهو مقياس لتجارة النفط الفعلي عالميا، وستحصل على الشحنة من شركة ترافيجورا جروب لتجارة السلع.

وتستمر شل في شراء النفط والغاز من روسيا، حسبما أفاد مصدر مطلع لبلومبرج الأربعاء الماضي.

وقال المصدر إن الشركة تجري مناقشات مع الحكومة، وأنها ستلتزم بأي تغييرات في اللوائح.

ويعد القرار لحظة بالغة الأهمية لسوق النفط.

ولم تفرض الحكومات حتى الآن حظرا على شراء النفط والغاز الروسيين، خشية من حدوث قفزة في الأسعار جراء اتخاذ مثل هذه الخطوة.