نقيب البيطريين السابق: هيئة الخدمات البيطرية مسئولة عن واقعة كلب البيتبول

قال الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين السابق، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي المسئولة عن واقعة عقر كلب البيتبول الشرس لأحد المواطنين في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.



وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، تساءل العامري عما إذا كانت الهيئة تضع شروطا وتنفذ قرارات لتأمين سلامة المواطن من حيوان لا يجب اقتناؤه في المنزل.



ورأى العامري: «الطب البيطري في مصر في حاجات كتير غلط.. فيه فصائل كتير من الحيوانات البرية مينغفش تتربي في البيوت وموجودة بكثافة في البيوت».



وأشار إلى أن كلب البيتبول ليس حيوانا أليفا وأنه يشبه الأسد في شراسته ولا يمكن ترويضه، موضحا أنه ليس كل فصائل الكلاب يمكن تربيتها في المنزل.



وجدّد العامري، تحميله المسؤولية لهيئة الخدمات البيطرية عن الواقعة المؤلمة، قائلا: «المسؤول عن اللي حصل الطب البيطري مش الراجل اللي اشترى الكلب .. فيه سلالات كلاب المفروض متدخلش مصر ولو دخلت متكنش في البيوت».



واعتبر أن الهيئة تركت مساحة لوجود هذا الكلب في مصر، منوها بأنه لا لوم على المواطن لأنّ الهيئة لم تمنعه ولم تقدم له التوعية.



ونوه بأنه لا يوجد قانون منظم لوجود مثل هذه الكلاب في مصر، معقبا: «أنا دكتور بيطري مقدرش أقرب من البيتبول بسهولة».



وحذر من أن البيوت المصرية مليئة بتربية حيوانات برية بما في ذلك الأسود الصغيرة وبعضها ناقلة للأمراض، متسائلا: «مين يسمح بالكلام ده».



وأيَّد العامري دعوات عدم إطلاق الكلب بعد واقعة الشيخ زايد، مقترحا إيداعه في حديقة الحيوان.



وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بحبس متهم مسئول عن كلب بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه؛ لاتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم، مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة حتى تاريخه.