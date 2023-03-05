التقى طاقم الممثلين مع وسائل الإعلام، وبعض الضيوف المميزين، على السجادة الحمراء، في أثناء العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل "الرسوم المتحركة".

واحتفلت "نتفليكس"، بإطلاق العرض الأول للموسم الثاني من مسلسلها السعودي المرتقب "محافظة مسامير"، في احتفالية جمعت أبرز الوسائل الإعلامية، وصناع المسلسل، وخبراء القطاع، وصناع المحتوى، وكبار الشخصيات.

وانعقدت الفعالية، في بوليفارد الرياض، حيث أخذت نتفليكس الحضور في جولة غامرة إلى عالم محافظة مسامير من خلال تصاميم تحاكي العمل تضمنت الصور الفوتوغرافية ومواقع مستوحاة من بيئة تصوير مسلسل الرسوم المتحركة.

وأقيم حفل الاستقبال، في الهواء الطلق مع إطلالة خلابة على نافورة بوليفارد الرياض، وعرضت الحلقات ضمن قاعات السينما الفاخرة في "موفي بوتيك"، وعرضت نتفليكس أول ثلاث حلقات من المسلسل وسط تعالي ضحكات الجمهور والتصفيق الحار.

وتألق مؤلفا المسلسل مالك نجر وعبد العزيز المزيني، وطاقم العمل على السجادة الحمراء، إلى جانب الضيوف وكبار الشخصيات.

وحضر الحفل، نخبة من مشاهير التلفزيون والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم داوود الشريان وعلي العلياني وعبدالله الربيعة وريم الصانع ومحمد الحمدان، وفريق الإنتاج من شركة ميركوت وفريق عمل نتفليكس.

ويعود الموسم الثاني، من محافظة مسامير بنفس السيناريو الفريد، وبقالب فكاهي ممتع، إلا أنه أضخم وأكثر جرأة هذه المرة، ويتناول هذا الموسم قصص نفس الشخصيات المحبوبة ذات الأطوار الغريبة، ولكن بالكثير من المغامرات الجديدة، مثل مهمة محفوفة بالمخاطر مدتها 24 ساعة وجولة مروّعة بالمصعد وعملية إطلاق صاروخ باءت بالفشل.

والمسلسل من تأليف عبد العزيز المزيني، ومالك نجر، ويتناول التغييرات في السعودية بقالب من الكوميديا السوداء، وبدأ الموسم الأول من مسلسل "محافظة مسامير" حصريًا على نتفليكس في يونيو 2021، ويستمر تقديم الموسم الثاني كجزء من شراكة نتفليكس الحصرية لمدة 5 سنوات مع شركة ميركوت في المملكة العربية السعودية، والتي تم توقيعها في عام 2020 لإنتاج مسلسلات وأفلام عن المجتمع السعودي، وتم بث الموسم الثاني من محافظة مسامير، اعتبارًا من 2 مارس على شبكة نتفليكس عبر 190 دولة حول العالم.