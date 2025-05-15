ويتكوف يرفض اتهامه بمحاباة قطر ويلتمس العذر لنتنياهو

مبعوث ترامب في حوار موسع مع "ذا أتلانتيك": الحل في غزة مشروط بنزع سلاح حماس بالكامل



حزام أسود في لعبة قتالية إسرائيلية.. وجولة في أنفاق حماس.. وصورة نتنياهو على الحائط



صب ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، معظم اهتمامه خلال حواره مع "ذا أتلانتيك" على تأكيد انتمائه اليهودي وتعاطفه مع إسرائيل، مؤكدا أن "أي حل طويل الأمد في غزة يقتضي نزع سلاح حركة حماس بالكامل".

ونقل كاتب الحوار إيزاك ستانلي بيكر عن ويتكوف انزعاجه من اتهامه بموالاة دولة قطر وأنه "أصبح في جيبها" مع تلميحات "لأنه مدين لقطر بسبب تدخل جهاز قطر للاستثمار وشراء فندق بارك لين التاريخي في سنترال بارك ساوث، مستحوذا على حصة ويتكوف" في هذا المشروع الذي واجه تعثرات مستمرة منذ 2013.

بطل كراف ماجا.. ماذا يعني ويتكوف؟

كتبت "ذا أتلانتيك": "رفض زملاء ويتكوف هذا الانتقاد باعتباره محاولة من جانب شركاء نتنياهو اليمينيين لإحباط الجهود الدبلوماسية للمبعوث لأنهم يفضلون المواجهة مع إيران. ورفض ويتكوف أن يُنقل عنه حديثه عن فندق بارك لين، لكنه استاء من التلميح إلى أنه كان في جيب قطر".

وتحدث ويتكوف عن إخلاصه لإسرائيل من خلال وصف زيارة، برفقة جنرال في جيش الدفاع الإسرائيلي، إلى شبكة أنفاق حماس في غزة.

قال ويتكوف: "كنت في الأنفاق مع رئيس القيادة الجنوبية. هل يبدو هذا وكأنني متعاطف مع قطر؟" مستطردا: "أنا حزام أسود مزدوج في كراف ماجا.. حزام أسود مزدوج".

والـ"كراف ماجا" لعبة قتالية ذات أصل يهودي من شرق أوروبا، واسمها يعني «القتال المباشر» أو «القتال بالالتحام» يمزج بين الملاكمة والمصارعة وقتال الشوارع، وتم تطويرها في الأربعينيات لتأهيل أعضاء العصابات الصهيونية، حيث التحق مخترعها إمريخ ليشتنفلد بميليشيا "الهاجاناه" التي شكلت فيما بعد نواة الجيش الإسرائيلي النظامي.

قلادتان تحملان نجمة داود

عندما أجرى ويتكوف الحوار كان في واشنطن قبل السفر إلى قطر لمباشرة جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، ونقل المُحاوِر أن غرفته في البيت الأبيض بها صورتان إحداهما تجمعه بترامب، والأخرى تجمع ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفتح ويتكوف أزرار قميصه الرسمي ليوضح أنه يرتدي قلادتين بنجمة داود، إحداهما ورثها عن والده، والأخرى كانت لابنه الذي توفي عام 2011 بجرعة مخدرات زائدة.

لاحقا أهدى ويتكوف قلادة ابنه للأسير الإسرائيلي الأمريكي المطلق سراحه من قبل حماس مؤخرا عيدان ألكسندر.

التماس العذر لنتنياهو

تصف "ذا أتلانتيك" صفقة عيدان ألكسندر أنها نجحت نتيجة التفاف ويتكوف من خلف ظهر نتنياهو، الذي حافظ ويتكوف على احترامه في مختلف إجاباته، حتى وهو يقر بأن "مسألة الرهائن تثير انقساما داخل إسرائيل".

وفيما بدا وكأنه التماس عذر لنتنياهو، قال ويتكوف: "إن سلوك حماس كان سيئًا للغاية لدرجة أن بيبي شعر في ظروف معينة أنه لا بديل لديه عن تكثيف القصف".

وأكد ويتكوف أن "أي حل طويل الأمد يجب أن يتضمن نزع سلاح حماس بالكامل".