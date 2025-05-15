مندوب مصر بالأمم المتحدة: ندعم فلسطين حتى نيل حقوقها وإنهاء الغبن التاريخي عن شعبها الشقيق

طالب السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، أسوة بباقي دول العالم.

وقال خلال كلمته في جلسة بمقر الأمم المتحدة، مساء الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 77 لنكبة الشعب الفلسطيني، إن مصر سعت منذ بواكير النكبة وحتى اليوم لرفع «الغبن التاريخي» عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار إلى مشاركة مصر في كل المساعي الرامية لخلق أفق سياسي يهدف لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن مصر قدمت الدعم السياسي والإنساني في كل منعطفات القضية الفلسطينية، كما قادت الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى ممارسة مصر اليوم دور الوساطة لإنهاء الحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأكد أن مصر سعت لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، واستقبال الحالات الطبية الحرجة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى السعي للإفراج عن الأسرى والمحتجزين.

ولفت إلى تقديم مصر خطة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع دولة فلسطين، اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد أن مصر بصدد استضافة مؤتمر لحشد التمويل لخطة إعادة الإعمار العربية والإسلامية فور وقف إطلاق النار، معربا عن تطلع مصر لعقد المؤتمر الدولي لحل الدولتين في يونيو المقبل برئاسة السعودية وفرنسا.

واختتم مشددا على وقوف مصر الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال حقوقه.