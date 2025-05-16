هيئة البث الإسرائيلية: لا انفراجة في مفاوضات صفقة التبادل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بعدم حدوث أي انفراجة في المفاوضات الجارية بشأن صفقة التبادل ووقف النار، رغم الجهود الأمريكية لدفع جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات تفضي إلى اتفاق.

وذكرت هيئة البث، أن المفاوضات لا تزال مستمرة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على كل الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر.

وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن الحكومة تدرس تقليص خططها لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة؛ بهدف إتاحة فرصة إضافية أمام مسار المفاوضات وتحقيق تقدم ملموس.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس عن فشل الجولة الجديدة من مفاوضات التهدئة التي تجري في العاصمة القطرية، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وقالت حماس، في بيان، مساء يوم الخميس، في "إطار حرص حركة حماس على التخفيف عن شعبنا بوقف العدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، جاءت المبادرة الإيجابية بإطلاق سراح الجندي الأسير عيدان ألكسندر بين يدي زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة".

وأضافت: "نتوقّع، حسب التفاهمات التي جرت مع الطرف الأمريكي، وبعلم الوسطاء، أن يبدأ دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري، والدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم، وإجراء مفاوضات شاملة حول جميع القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما نتطلّع إلى الوصول إليه.