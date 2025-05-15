محمد عبده يحيي حفلا في محافظة الشرقية بالسعودية مطلع يونيو المقبل

يستعد فنان العرب محمد عبده لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية بمحافظة "الشرقية" يوم ٩ يونيو المقبل على خشبة مسرح مستحدث يدعى ارينا الظهران اكسبو.

ومن المقرر أن يشدو محمد عبده بمجموعة من أغانيه الطربية المعروفة ولعل أبرزها أغنية "الأماكن" وغيرها من الأغاني التي تحمل طابعا خليجيا وسعوديا.

ولذات المناسبة، وهي تدشين المسرح الجديد، من المقرر ان تحيي المطربة أنغام حفلا غنائيا يوم ١١ يونيو المقبل في الشرقية بالسعودية أيضا.

وعلى ناحية أخرى، يستعد محمد عبده لإحياء حفل غنائي نهاية مايو الجاري في مدينة العلا بالسعودية. كما انتهى فنان العرب قبل أيام من إحياء حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير في أمسية حملت اسم "ليلة الموسيقار طلال".