الولايات المتحدة تعتزم إغلاق قنصليتها في بيشاور في باكستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها بصدد إغلاق القنصلية في بيشاور بباكستان بشكل دائم، والتي كانت أقرب بعثة دبلوماسية لأمريكا إلى الحدود الأفغانية وكانت نقطة رئيسية للعمليات والخدمات اللوجستية قبل غزو أفغانستان عام 2001 وأثناءه وبعده.

وأخطرت الوزارة، هذا الأسبوع الكونجرس، بنيتها إغلاق القنصلية، وقالت إنها ستوفر من وراء هذا القرار 7.5 ملايين دولار سنويا، بدون أن يؤثر ذلك سلبا على قدرتها على دفع المصالح الوطنية الأمريكية في باكستان، وفقا لنسخة من الإخطار حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء.

وكانت هذه الخطوة قيد الدراسة لأكثر من عام منذ أن بدأت إدارة ترامب بتقليص معظم الوكالات الفيدرالية، وليست مرتبطة بالحرب مع إيران، التي أثارت احتجاجات في عدة مدن باكستانية، بما فيها كراتشي، حيث علقت القنصلية الأمريكية عملياتها.

وتستخدم القنصلية الأمريكية في بيشاور، 18 دبلوماسيا أمريكيا وموظفين حكوميين آخرين، بالإضافة إلى 89 موظفا محليا، وفقا للإخطار المؤرخ بتاريخ أمس الثلاثاء، والذي أشار إلى أن الوزارة ستنفق 3 ملايين دولار لإغلاقها.

وجاء في الإخطار أن أكثر من نصف هذا المبلغ، أي 8ر1 مليون دولار، سيُخصص لنقل المقطورات المدرعة التي كانت تُستخدم كمكاتب مؤقتة.

وأفاد الإخطار، بأن باقي المبلغ سيُستخدم لنقل أسطول سيارات القنصلية ومعداتها الإلكترونية وتلك الخاصة بالاتصالات وأثاث المكاتب إلى السفارة الأمريكية في إسلام آباد والقنصليتين الباقيتين في كراتشي ولاهور.