وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة.

وقال خلال جلسة مباحثات عقدها مع الشيخ محمد بن زايد، في العاصمة أبوظبي، مساء الخميس، ضمن جولته الخليجية: «منذ أن زار أخوك واشنطن وتحدث معنا عن استثمارات بـ 1.4 تريليون دولار؛ كل ما يمكنني أن أقوله هو شكرًا جزيلا لك».

وتابع: «سوف نعمل بصدق، وليس لدي أي شك في أن هذه العلاقة ستصبح أقوى؛ لا يمكنني أن أقول إنها ستصبح أفضل لأنها بالفعل في أعلى مستوى، ولقد أصبحنا دولتين هامتين للغاية، لم نكن على هذا الوضع منذ 6 أشهر».

وتحدث عن علاقة الصداقة التي تجمعه بالشيخ محمد بن زايد، قائلا: «ما لا يعلمه الكثير أننا أصدقاء منذ وقت طويل، وما أعلمه عنك هو أنك محارب عظيم، أنت محارب قوي، وشخص قوي وذكي وله رؤية مثل قليلين مثلك، حقا أحترمك، وحين يعلمون هويتك الحقيقية يكون لديهم هذا الاحترام البالغ لك».

وذكر أن الولايات المتحدة مرت «بأوقات عصيبة، والكثير من المشاعر السيئة، ولم تكن دولة سعيدة بسبب أمور سيئة كانت تحدث».

وأضاف أن الولايات المتحدة تشهد تدفق استثمارات تقدر بأكثر من 10 تريليونات دولار للاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن إضافة 1.4 تريليون دولار من الاستثمارات الإماراتية ستزيد هذه الأرقام، بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى المتوقعة خلال الفترة المقبلة.