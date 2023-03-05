 زاخاروفا: روسيا مستعدة للوفاء بالتزامها في صفقة الحبوب إذا تحققت المساواة - بوابة الشروق
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زاخاروفا: روسيا مستعدة للوفاء بالتزامها في صفقة الحبوب إذا تحققت المساواة

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 9:26 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 9:26 م

أكدت روسيا استعدادها للوفاء بالجزء المترتب عليها في اتفاق صفقة الحبوب إذا نفذ الآخرون التزاماتهم على قدم المساواة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- إن هذا الاتفاق ملزم لعدة أطراف، وليس لطرف واحد فقط ، مضيفة أن روسيا أوفت بالتزاماتها وستفي بها في جميع الاتفاقات.

وكان قد تم إبرام اتفاقيات تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا في 22 يوليو من العام الماضي، بمدة صلاحية تبلغ 120 يوما، كما تنظم إحدى الاتفاقيات عملية تصدير الحبوب من موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني التي تسيطر عليها كييف.

وتم أيضًا تشكيل مركز للتنسيق المشترك وهو مسؤول عن تفتيش سفن الحبوب لمنع تهريب الأسلحة والقيام بعمليات استفزازية.

وقد تم توقيع مذكرة بين الاتحاد الروسي والأمم المتحدة، تلزم المنظمة العالمية برفع القيود على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، يفترض أن ينتهي العمل بالاتفاق في 18 مارس.

وفي 2 مارس الجاري، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن صفقة الحبوب لم تنجح، لأن الغرب يعيق تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقيات.


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