وزيرا خارجية سورية وتونس يبحثان هاتفيا متابعة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

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بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار العلاقات الثنائية بين سورية وتونس وسبل تطويرها وتعزيزها.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا مساء السبت، عبر الوزير المقداد خلال الاتصال عن تقديره لتضامن تونس، قيادة وحكومة وشعباً مع سورية في مواجهة الزلزال، كما ثمن رغبة الرئيس التونسي قيس سعيد برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

بدوره جدد الوزير التونسي تعازيه لنظيره المقداد، مؤكداً استمرار وقوف تونس إلى جانب سورية وسعيها لتعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات.

واتفق الوزيران على متابعة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإجراء الزيارات المتبادلة في الفترة القادمة.