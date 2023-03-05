الأهلي يؤكد تعافي كهربا من إصابته الأخيرة

شارك محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، في المران الجماعي ‏الذي أقيم اليوم الأحد، على ملعب التتش.

شارك كهربا في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة، وانتهائه من ‏تنفيذ البرنامج التأهيلي المصغر الذي خضع له.

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أدى اللاعب التدريبات مع زملائه الذين لم يشاركوا في مباراة القطن ‏الكاميروني، أمس السبت، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وكان كهربا قد خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على جاهزيته، والتأكد ‏من زوال الألم في العضلة الضامة.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب السلام، والمؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة من إجمالي 17 مباراة خاضها ‏الفريق في المسابقة.