الأهلي يؤكد تعافي كهربا من إصابته الأخيرة

شارك محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأحد، على ملعب التتش.
شارك كهربا في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة، وانتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي المصغر الذي خضع له.
أدى اللاعب التدريبات مع زملائه الذين لم يشاركوا في مباراة القطن الكاميروني، أمس السبت، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.
وكان كهربا قد خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على جاهزيته، والتأكد من زوال الألم في العضلة الضامة.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب السلام، والمؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة من إجمالي 17 مباراة خاضها الفريق في المسابقة.