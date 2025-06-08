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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجات العاصمة الكولومبية في وقت مبكر اليوم الأحد بحسب التوقيت المحلي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المعهد الجيولوجي الأمريكي لرصد الزلازل قوله إن الزلزال وقع في الساعة 9,08 بالتوقيت المحلي قرب مدينة باراتيبوينو في وسط كولومبيا، على بعد نحو 170 كيلومترا شرق بوجوتا.

واهتزت المباني في بوجوتا وأطلقت صفارات الإنذار في أنحائها وسارع الناس الى الشوارع وهم في حالة ذعر.

وتجمع عشرات الناس في الحدائق وخارج المباني بملابس النوم، وكان الآباء يحاولون تهدئة الأطفال الخائفين فيما يبحث آخرون عن حيوانات أليفة هربت.

يقع وسط كولومبيا في منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع. وفي عام 1999، ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات المنطقة، على مقربة من أنسيرمانويفو، وأودى بما يقرب من 1200 شخص.