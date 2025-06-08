الفصائل الفلسطينية تدعو لملاحقة مؤسسة غزة الإنسانية: تسببت في سقوط أكثر من 126 شهيدا

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قالت فصائل فلسطينية، الأحد، إن مراكز توزيع المساعدات الأمريكية في قطاع غزة تحولت إلى أفخاخ ومصائد للموت تستهدف الجوعى.

ودعت الفصائل في بيان، إلى ملاحقة "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، قضائيا لتسببها في استشهاد أكثر من 126 فلسطينيا.

وقالت الفصائل: "تحولت مراكز توزيع المساعدات الأمريكية إلى أفخاخ ومصائد للموت تستهدف أبناء شعبنا الجوعى الذين يدفعهم الجوع والعطش للجوء إليها".

وأوضحت أن تلك المراكز "الوهمية" تشهد "مجازر ومذابح يومية أمام مرأى ومسمع العالم كله".

ودعت الفصائل الفلسطينية "كافة المنظمات القانونية والقضائية الدولية والعربية وكل الأحرار في العالم" إلى ملاحقة المؤسسة الأمريكية الأمنية التي وصفتها بأنها "لا إنسانية".

وقالت إن "مؤسسة غزة الإنسانية" المسؤولة عن توزيع المساعدات بقطاع غزة تنفذ دورا أمنيا استخباراتيا مشبوها وتسببت في سقوط أكثر من 126 شهيدا من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يعانون من المجاعة بفعل الحصار الإسرائيلي.