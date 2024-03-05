اتحاد الكرة: نحن المسؤولون عن تعيين حكام أجانب لنهائي الكأس

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن هناك بعض الحكام كانوا على خلاف فيتور بيريرا بسبب القائمة الدولية.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: "بيريرا نجح في توسعة اختيارات الحكام المصريين، والتصنيف الذي وضعه أظهر العديد من الأسماء الجديدة، ونحن نساعده وندعم تجربته".

وأضاف: "كان لدينا إصرار على وجود حكم مصري في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، بعد النجاحات التي تحققت مؤخرًا من جانب حكامنا المصريين".

وأكمل: "منذ تولينا المسئولية في اتحاد الكرة، خلف لجنة أحمد مجاهد، والحكم المصري يتواجد في إدارة مباريات الأهلي والزمالك، ولكن هذه المرة الأمور مختلفة، الأهلي والزمالك سيلعبان خارج مصر، وهناك ضغط جماهيري كبير، وامتعاض وغضب من وجود الحكام المصريين".

وزاد: "بعد الاتفاق مع جميع الأطراف، تم الاستقرار على اختيار حكام أجانب على مستوى الحدث، والاتحاد المصري هو من سيقوم بجلب الحكام الاجانب وليس الطرف السعودي، قمنا بمخاطبة أصحاب التصنيف الأول وبعض دول أمريكا اللاتينية لاختيار طاقم من المستوى الأول يليق باللقاء".

وتابع: "منعًا للغط الذي حدث مؤخرًا، وحرصا على نجاح المباراة، وللحفاظ على الحكام المصريين وسمعته، قررنا جلب حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر".

وأتم: "الأهلي والزمالك هم أكبر ناديين في مصر ولديهم جماهير كبيرة وتذاكر المباراة نفذت في وقت قياسي للغاية، ونظرًا لطبيعة اللقاء تم الاستقرار على جلب حكام أجانب".