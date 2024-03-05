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هيئة الطيران الأمريكية تكشف عن مشاكل متعددة في ضوابط الجودة لبوينج

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 9:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 9:13 ص

أعلنت هيئة الطيران الأمريكية يوم الاثنين أنها وجدت "مشاكل متعددة" في ممارسات إنتاج شركة الطائرات "بوينج" خلال تحقيق أجرته بعدما انفجر لوح من البدن في الجو على رحلة طائرة "ماكس 737".

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها وجدت "عدة حالات" حيث "فشلت بوينج ومورد القطع /سبيريت إيروسيستمز/ على ما يبدو في الامتثال لمتطلبات مراقبة الجودة في التصنيع".

وقالت الهيئة التنظيمية الأمريكية: "حددت إدارة الطيران الاتحادية قضايا عدم الامتثال في التحكم في عملية التصنيع في بوينج ومعالجة قطع الغيار وتخزينها والتحكم في المنتجات"، مضيفة أن التحقيق مع بوينج وسبيريت إيروسيستمز مستمر.

ويأتي التحقيق بعد حادث وقع في أوائل يناير عندما تمزق جزء من جسم طائرة بوينج 737-9 ماكس الجديدة تقريبا وعلى متنها أكثر من 170 شخصا من جسم الطائرة في صف المقعد 26 بعد وقت قصير من الإقلاع. ولم يصب أحد بجروح خطيرة.

وأشار المجلس الوطني لسلامة النقل إلى أن انفصال اللوح كان بسبب إزالة البراغي (المسامير) الحاسمة أثناء عملية التصنيع في منشأة رينتون التابعة لشركة بوينج ، مما يشير إلى أنه ربما لم يتم إعادة تثبيتها.

واضطرت بوينج إلى وقف تسليم طراز الطائرة لأسابيع.


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