عبد الحميد بسيوني يعلن تشكيل طلائع الجيش أمام الداخلية في الدوري

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، تشكيل فريقه لمباراة الداخلية، اليوم الثلاثاء، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الداخلية في المركز الـ18 (الأخير) برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: عبد الرحمن زولا – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة "شيكا" – علي حمدي

خط الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – محمد حمدي زكي.