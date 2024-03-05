على الرغم من الأنباء المتداولة عن تراجع كبير في أسعار الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية، إلا أن المستوردين مازالوا يواجهون صعوبة شديدة في تدبير احتياجاتهم الدولارية من البنوك المحلية، وفقا لثلاثة مصادر تحدثوا لـ«الشروق».



قال سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأحد مستوردي اللحوم بالسوق المحلية، إن البنوك المحلية مازالت تتوقف عن فتح أي اعتمادات مستندية للمستوردين حتى اليوم، رغم توفر سيولة دولارية بالبنوك على إثر صفقة «رأس الحكمة».



وأشار النواوي إلى أن المستوردين يترقبون حدوث انفراجة قريبة في فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل بحسب خطابات البنوك لهم، لذلك يمتنعون عن شراء الدولار من السوق الموازية في الفترة الحالية انتظارا للسوق الرسمية، وهو ما أدى إلى انهيار العملة الأمريكية في أسواق الظلام على حد تعبيره.



كانت «الشروق» قد علمت من مصادر مطلعة الأسبوع الماضي أن بعض البنوك المحلية طلبت من المستوردين تحديد احتياجاتهم الدولارية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لتوفيرها.



بعدما أعلن مجلس الوزراء عن موافقة الحكومة على إتمام أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر يوم الخميس 22 فبراير الماضي، دون الإشارة إلى «رأس الحكمة»، بدأ سعر الدولار يأخذ منحنى هبوطي من مستويات الـ63 جنيها إلى قرب الـ59 جنيها.



ثم أعلنت الحكومة عن تفاصيل الصفقة يوم الجمعة 23 فبراير 2024، حيث برمت الحكومة المصرية عقدا لتطوير منطقة رأس الحكمة بشراكة إماراتية، مقابل 35 مليار دولار يدخلون البنك المركزي خلال شهرين فقط، منذ تاريخ الإعلان.



وتحصلت مصر على الدفعة الأولى من قيمة الصفقة والتي بلغت 15 مليار دولار من إجمالي الـ 35 مليار، وفقا لبيان من مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي



وبحسب متعاملين بالسوق الموازية، هبط سعر الدولار إلى مستويات الـ40 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ63 جنيها قبل الإعلان عن الصفقة، بنسبة خسارة بلغت أكثر من 36% خلال أقل من أسبوعين.



قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن تأخر البنوك في تدبير الدولار للمستوردين سيزيد الضغط على الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.



وأضاف لـ«الشروق» أن تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازية هي نتيجة التخوفات لدى المتعاملين من حدوث تحرير لسعر الصرف فجأة، وهو ما يمكن للبنوك صرف الدولار للمستوردين، والقضاء على السوق الموازية.



وتابع: «المستورد قد يصبر أسبوع أو أثنين بدون تدبير الدولار ولكن في النهاية سيضطر إلى اللجوء إلى السوق الموازية وهو ما سيؤدي ارتباك شديد في اسعار العملة وأسعار السلع».



واتفق معهم حماده العجوانى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا: «التأخر في تدبير العملة للمستوردين سيرفع سعر الدولار مرة أخرى في السوق الموازية».



وأضاف لـ«الشروق» أن تدبير العملة للمستوردين والمصنعين يساهم في زيادة القدرة الإنتاجية بالأسواق المحلية وبالتالي ارتفاع حجم الصادرات وزيادة العائدات الدولارية، بينما التأخير في فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل ستفقد ثقة المستثمرين في الحكومة.



قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان اليوم، إن هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، بعد زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها.



وحدد في بيانه السلع ذات أولوية الإفراج وهي السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.