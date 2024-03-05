تحدث الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عن تعرضه لأكثر من إصابة خلال مسيرته مع كرة القدم، أبرزها إصابة الرباط الصليبي، لافتا أنه يصعب على اللاعب العودة بعدها بنسبة 100%، لا سيما من ناحية الشعور بالخوف من اللعب وتكرار الإصابة مرة أخرى.
وأكد خلال مقابلة لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على شاشة «DMC» مساء الإثنين، أن الإصابات لم تمنعه من الاستمرار في لعبة كرة القدم، قائلا إنه اتخذ قرارًا بإنهاء مسيرته الاحترافية عندما وصل إلى مرحلة عمرية لم يعد فيها يرى مستقبلًا في اللعبة.
وأشار إلى أنه كان يحلم بالاحتراف في كرة القدم، معبرًا في الوقت ذاته عن شعوره بالرضا إزاء مشواره حيث لعب على مستوى «جيد» في الولايات المتحدة خلال دراسته الجامعية، كما لعب مع فريق الولاية وكان مهاجمًا قبل أن ينتقل للعب في الإمارات.
وأضاف أن كرة القدم لم تكن مصدر رزق بالنسبة إليه، ولذلك قرر الخروج من اللعبة وفتح مشروعات خاصة به في مجال كرة القدم، قائلا: «اعتزلت كرة بعد أن وصلت إلى مرحلة من العمر اكتشفت فيها أن كرة القدم؛ لن تأكلني عيش ولا يوجد مستقبل فخرجت».
وعلى صعيد حياته العائلية، تحدث عن أكثر الصفات التي يحبها في والدته، قائلا إنها لا تحكم على الناس بسهولة، مضيفا أنها لا تواجه أي صعوبة في تطوير نفسها خلال أي مرحلة عمرية، ولا ترفض تغيير أفكارها.
وأوضح أن والدته لا تزال تغير من رأيها حتى في عمرها الحالي، وهو ما يراه أمرًا إيجابيًا جميلًا، مؤكدا أن انفتاح الإنسان على وجهات نظر جديدة أمر ضروري، لأنه قد يدرك أن وجهة نظره كانت خاطئة يومًا ما