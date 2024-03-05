تحدث الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عن تعرضه لأكثر من إصابة خلال مسيرته مع كرة القدم، أبرزها إصابة الرباط ‏الصليبي، لافتا أنه يصعب على اللاعب العودة بعدها بنسبة 100%، لا سيما من ناحية الشعور بالخوف من اللعب وتكرار ‏الإصابة مرة أخرى‎.‎

وأكد خلال مقابلة لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على شاشة «‏DMC‏» ‏مساء ‏الإثنين، أن الإصابات لم تمنعه من الاستمرار في لعبة كرة القدم، قائلا إنه اتخذ قرارًا بإنهاء مسيرته الاحترافية عندما ‏وصل إلى مرحلة عمرية لم يعد فيها يرى مستقبلًا في اللعبة‎.‎‏ ‏

وأشار إلى أنه كان يحلم بالاحتراف في كرة القدم، معبرًا في الوقت ذاته عن شعوره بالرضا إزاء مشواره حيث لعب ‏على مستوى «جيد» في الولايات المتحدة خلال دراسته الجامعية، كما لعب مع فريق الولاية وكان مهاجمًا قبل أن ‏ينتقل للعب في الإمارات‎.‎‏ ‏

وأضاف أن كرة القدم لم تكن مصدر رزق بالنسبة إليه، ولذلك قرر الخروج من اللعبة وفتح مشروعات خاصة به في ‏مجال كرة القدم، قائلا: «اعتزلت كرة بعد أن وصلت إلى مرحلة من العمر اكتشفت فيها أن كرة القدم؛ لن تأكلني عيش ‏ولا يوجد مستقبل فخرجت». ‏

وعلى صعيد حياته العائلية، تحدث عن أكثر الصفات التي يحبها في والدته، قائلا إنها لا تحكم على الناس بسهولة، مضيفا ‏أنها لا تواجه أي صعوبة في تطوير نفسها خلال أي مرحلة عمرية، ولا ترفض تغيير أفكارها.‏

وأوضح أن والدته لا تزال تغير من رأيها حتى في عمرها الحالي، وهو ما يراه أمرًا إيجابيًا جميلًا، مؤكدا أن انفتاح ‏الإنسان على وجهات نظر جديدة أمر ضروري، لأنه قد يدرك أن وجهة نظره كانت خاطئة يومًا ما‎