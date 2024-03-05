شركة أمريكية تفاوض العراق بشأن مشروع عملاق للبتروكمياوت

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، مساء اليوم الثلاثاء، أن شركة كي بي أر الأمريكية تجري حاليا مفاوضات مع العراق لاستثمار مشروع البتروكيميات في محافظة البصرة، بعد إعلان شركة شل العالمية الإنسحاب من هذا المشروع العملاق جنوبي العراق.

وقال وزير النفط في محاضرة خلال مشاركته في ملتقى الرافدين "لدينا مفاوضات مع شركة "كي بي أر" الأمريكية لاستثمار مشروع النبراس للبتروكيمياويات في محافظة البصرة ومشاريع الغاز والأسمدة، فضلا عن أن الشركة تنفذ مشاريع كبيرة للنفط والغاز في حقل مجنون جنوبي العراق".

وأضاف "أن العراق يرحب بجميع الشركات النفطية العالمية الأمريكية والروسية والأسيوية والأوربية للعمل في العراق, وإن إنسحاب شركة إكسون موبيل الأمريكية من حقل غربي القرنة الأول في محافظة البصرة، وإنسحاب شركة شل من مشروع البتروكيمياويات ليس له علاقة بالأوضاع الأمنية وإنما لدواع اقتصادية تتعلق بمكتسبات ربحية للشركات في مشاريع أخري خارج العراق".

وذكر" أن شركة بريتش بتروليوم تعمل في حقل الرميلة الشمالي والجنوبي وتحقق مستويات إنتاج تجاوزت مليون و280 ألف برميل يوميا ولديها النية في توسيع إستثماراتها في مناطق وسط وشمالي العراق، وليست لديها الرغبة بالإنسحاب من البلاد وتعمل علي توسيع برامجها الإستثمارية في العراق".

وأكد وزيز النفط" نحن منفتحون على جميع الشركات العالمية ولانفرق بين الشركات الأمريكية والروسية والصينية والإوروبية ولهم الحرية الكاملة بالمشاركة بالمشاريع الاستثمارية، ونحن الأن بصدد التوسع في تنفيذ مشاريع الغاز من خلال التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية للتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إستثمار الغاز في عدد من الحقول النفطية العراقية بعد أن وقعنا عقودا عملاقة مماثلة مع شركة توتال الفرنسية".

وقال إن العراق يعمل على إيقاف حرق الغاز بشكل كامل بعد خمس سنوات، وخلال النصف الثاني من العام المقبل سيتوقف عن استيراد المحروقات بشكل كامل بعد تشغيل عدد من المصافي.

وأوضح "أن قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط/أوبك وحلفائها لتمديد خفض إنتاج النفط الخام حتى منتصف العام الحالي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط في العالم، وخلق حالة من التوازن بين المنتحين والمستهلكين ومصالح المستثمرين ولحد الأن لم يطرح موضوع إجراء تخفيض جديد للنفط الخام لما بعد النصف الثاني من العام الحالي."