البيان الختامي لمؤتمر الفاو الإقليمي يطالب بوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات

وافق الوزراء المشاركون في الدورة الـ37 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، على تضمين البيان الختامي للمؤتمر، مطلبا بوقف الحرب على غزة، حتى يتسنى توصيل المساعدات إلى مواطني القطاع، بعد طلب من رياض عطاري وزير الزراعة الفلسطيني.

ووفق نص البيان الختامي، قبل التعديل: "يساورنا قلق عميق لتدهور الوضع الأمني في الإقليم، وتأثيره على الأمن الغذائي في مناطق عديدة مثل غزة والسودان واليمن ولبنان، كما يساورنا القلق من استخدام الغذاء والمياه والطاقة كسلاح في الحرب على غزة، ما أدى إلى أضرار شديدة على الأمن الغذائي في القطاع.. ونعرب التضامن مع الذين يعانون من وضع مأساوي في غزة والبلدان الأخرى".

ووافق الوزراء المشاركون، منهم السيد القصير وزير الزراعة المصري، على تعديل هذه الصيغة، إلى مطالبة بوقف الحرب.

وكان شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، قال، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس، إن الوضع في غزة، إلى جانب الأزمات التي طال أمدها في السودان وسوريا واليمن، يثير قلقا شديدا.

وسلط البيان الختامي الضوء، على تنامي اتجاهات الجوع في دول الإقليم، ما يعكس هشاشة في مواجهة الصدمات، نتيجة الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء، في وقت يعاني فيه الإقليم من مشكلات عديدة تتعلق بالجفاف وندرة المياه وزيادة التصحر.

ووفقاً للتقرير الأخير الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة، وصلت معدلات الجوع في الدول العربية في عام 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الألفية، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين عانوا من نقص التغذية في المنطقة في ذلك العام 59.8 مليون شخص، وهو أعلى بنسبة 75.9% عن الرقم المسجل عام 2000. كما يمثل هذا الرقم ما نسبته 12.9% من إجمالي سكان المنطقة، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 9.2%.

وانعقد المؤتمر يومي 4 و5 مارس، في العاصمة الأردنية عمان.