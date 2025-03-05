وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفير الأمريكي التعاون المشترك لتطبيق قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع السفير الامريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع في اليمن بالتزامن مع دخول قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، وتصنيف عدد من قياداتها كعناصر إرهابية عالمية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت" أن وزير الخارجية جدد، ترحيب الحكومة بقرار التصنيف..مشددا على أهمية القرار في إضعاف المليشيات الحوثية الإرهابية ومنعها من الحصول على الأسلحة والأموال وتجفيف منابع الإرهاب.

كما أكد الزنداني، استعداد الحكومة تعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية لضمان تطبيق القرار والتخفيف من أي آثار سلبية تنعكس على الوضع الإنساني في اليمن.

من جهته، جدد السفير الأمريكي، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة والحكومة اليمنية..مشيراً إلى أن هذا التصنيف يأتي استجابة للتهديدات التي تشكلها المليشيات الحوثية على الأمن الأمريكي، وعلى استقرار اليمن والمنطقة والعالم..مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين.