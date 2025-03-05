الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9

أعلن الحوثيون في اليمن اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-9 بعد انتهاكها المجال الجوي اليمني.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع "نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع إم كيو-9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".

وتابع سريع في بيانه "هي الطائرة الخامسة عشرة التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطِها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان".

وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدِنا ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي، وإنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة".

