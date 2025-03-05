ماذا قال البيت الأبيض عن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة؟

علق البيت الأبيض، على الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة أمس.

وقال البيت الأبيض إن "خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها الدول العربية لا تعالج حقيقة أن القطاع غير صالح للسكن في الوقت الحالي"، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف البيت الأبيض أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متمسك بمقترحه لإعادة بناء غزة خالية من حماس".

وتابع: "لا يمكن لسكان غزة العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة".

واختتمت القمة العربية الطارئة أعمالها، بإصدار بيان ختامي أكدت فيه على أولوية استكمال وقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ سلام لحماية الشعب الفلسطيني.

كما شددت القمة على أن السلام يظل الخيار الاستراتيجي للعرب، وفقا لرؤية حل الدولتين.

واعتمدت القمة الخطة المقدمة من مصر بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

كما أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن القمة رفضت بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وأكدت ضرورة الحفاظ على الاتصال الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتضمنت الخطة المصرية تشكيل لجنة مستقلة من شخصيات تكنوقراط لإدارة شؤون غزة خلال مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر، تعمل تحت مظلة السلطة الفلسطينية.