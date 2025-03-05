البيت الأبيض يعلق على الخطة العربية بشأن غزة

علق البيت الأبيض، على خطة الدول العربية المقترحة في قمة القاهرة التي عقدت في مصر في وقت سابق من اليوم.

وقال البيت الأبيض إن "خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها الدول العربية لا تعالج حقيقة أن القطاع غير صالح للسكن في الوقت الحالي".

وأضاف أن "الرئيس دونالد ترامب، متمسك بمقترحه لإعادة بناء غزة خالية من حماس".

وتابع: "لا يمكن لسكان غزة العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة".

انتقدت إسرائيل مخرجات القمة العربية الطارئة، معتبرة أنها "فشلت في معالجة الواقع بعد 7 أكتوبر 2023" وتبقى "مرتبطة برؤى قديمة".

واختتمت القمة العربية الاستثنائية أعمالها، الثلاثاء، بإصدار بيان ختامي أكدت فيه على أولوية استكمال وقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ سلام لحماية الشعب الفلسطيني.

كما شددت القمة على أن السلام يظل الخيار الاستراتيجي للعرب، وفقا لرؤية حل الدولتين.