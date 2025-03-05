إعلام عبري: إسرائيل ستقر بناء أكثر من ألف وحدة سكنية بالقدس الشرقية

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن لجنة التخطيط والبناء الاسرائيلية بالقدس ستقر بناء أكثر من ألف وحدة سكنية بالقدس الشرقية.

ويأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة لليوم ٤٥ على التوالي موقعا شهداء وجرحى.

وجددت آليات الاحتلال إطلاق النار على الحدود الحنوب والشرقية لمدينة رفح وعلى الحدود الشرقية لخان يونس جنوب القطاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأعلنت الصحة بغزة وصول مشافي القطاع غزة ثمانية شهداء سبعة منهم انتشال وشهيد متأثر بجراحه إضافة إلى ١١ إصابة، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و405 شهداء و111 ألفاً و835 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشكل لافت بالتزامن مع إغلاق المعابر الذي يدخل يومه الرابع على التوالي وسط تحذيرات حقوقية من آثار كارثية على حياة السكان.