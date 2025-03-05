مستشفى أسوان الجامعي يستقبل 22 مصابا في حادث تصادم سيارتين

استقبل مستشفى أسوان الجامعي، اليوم الأربعاء، 22 مصابًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بسيارة إسعاف خاصة بمنطقة العقبة بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة إسعاف خاصة، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وذلك لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتبين أن عدد المصابين 22 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.