الحكومة اليمنية ترحب بسريان قرار أمريكي بتصنيف الحوثيين جماعة الإرهابية

رحبت وزارة الخارجية اليمنية بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية دخول تصنيف المليشيات الحوثية الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية حيز النفاذ بموجب الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الوزارة، في بيان إن "هذا القرار يمثل خطوة هامة لمواجهة التهديدات التي تشكلها هذه المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، والتي استهدفت أفعالها الإرهابية المدنيين والبنية التحتية في اليمن والدول المجاورة، وكذا استهدافها للسفن التجارية في البحر الأحمر في تهديد مستمر لأمن وسلامة الملاحة وطرق التجارة الدولية".

وتابعت: "تؤكد الحكومة اليمنية على دعمها الكامل لهذا التصنيف"، معتبرة إياه أداة فعالة للحد من الدعم المادي والمالي لهذه المليشيات الإرهابية".

ومضت قائلة: "تجدد الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين، وتسليحهم وتعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن".