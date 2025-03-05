أرسنال يفوز بسباعية أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

تغلب أرسنال الإنجليزي على مضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، لحساب منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب فيليبس جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب أرسنال على معظم مجرياتها.

وتمكن أرسنال من التقدم في النتيجة بالدقيقة 19، عن طريق رأسية من يوريان تيمبر، قبل أن يسجل إيثان نوانيري الهدف الثاني في الدقيقة 21، فيما سجل اللاعب ميكيل ميرينو الهدف الثالث في الدقيقة 31.

ونجح آيندهوفن في تسجيل هدفه بالدقيقة 43 من ركلة جزاء، قبل أن يعود أرسنال ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 47 عن طريق مارتين أوديجارد، وبعدها بدقيقة واحدة سجل الجانرز الهدف الخامس عن طريق لياندرو تروسارد.

وفي الدقيقة 73، عاد مارتين أوديجارد وسجل الهدف الثاني له والسادس لأرسنال، فيما سجل الجانرز الهدف السابع عن طريق اللاعب ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 85.

وتُقام مباراة الإياب بين أرسنال وبي إس في آيندهوفن في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، على ملعب الإمارات.